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MSB duyurdu: 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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Giriş: 08.01.2021 12:36
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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