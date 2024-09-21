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MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 13:20
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplamda 17 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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