MSB bu görüntülerle paylaştı! ''TSK her zaman ve her yerde milletinin emrinde''

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin yangınlara müdahale görüntülerini paylaştı. Paylaşıma, ''Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında.” notu düşüldü.