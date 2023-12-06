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MOSSAD Türkiye'de suikast mı planlıyor? İsrail istihbaratının ses kaydı nasıl sızdı?

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 12:34
Katil İsrail’in İstihbarat Merkezi Başkanı Ronen Bar'ın suikast planı deşifre oldu. Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" dedi. Peki İsrail istihbaratının ses kaydı nasıl sızdı? MOSSAD Türkiye'de suikast mı planlıyor? A Haber Memleket Meselesi programına konuk olan güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın İsrail'in Türkiye üzerindeki planlarını anlattı. İşte tüm detaylar…
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