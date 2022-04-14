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Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı açıklamalar

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 09:15
Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'ya ait kruvazör savaş gemisini Neptün füzesiyle duyurdu. Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. "Vuruldu" iddiasını reddeden Bakanlık, çıkan yangın sonucu geminin ağır hasar aldığını açıkladı. Öte yandan savaşın 50. Gününde Kiev ve çevresinden sessizlik hakim. Ülke liderleri de bölgeye giderek Ukrayna’ya destek mesajı veriyor. Savaş bölgesinde son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.
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