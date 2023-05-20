20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Montajlı kumpasın altından CHP’liler çıktı! Kumpasta dikkat çeken isimler

Montajlı kumpasın altından CHP’liler çıktı! Kumpasta dikkat çeken isimler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2023 17:29
Güncelleme:20.05.2023 17:33
7'li koalisyonun oyunu bölecek korkusuyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan 'montaj kaset' ve 'sahte dekont' kumpasının altından CHP'li isimler çıktı. Tutuklanan 3 kişiden Ozan Özgür Doğru'nun eski Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı Görevlisi olduğu belirlenirken, Mehmet Galoğlu'nun ise İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu belirlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Talimat geldi teşkilat sahada
Talimat geldi teşkilat sahada
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Depremzedelere hakarete sert tepki!
Depremzedelere hakarete sert tepki!
CHP’den Erdoğan pankartlarına saldırı!
CHP'den Erdoğan pankartlarına saldırı!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
28 Mayıs’ta bu densizlere cevabı verelim
"28 Mayıs'ta bu densizlere cevabı verelim"
Amsterdam Başkonsolosu A Haber’de
Amsterdam Başkonsolosu A Haber'de
Erdoğan’ı yeniden seçmek zorundayız
"Erdoğan'ı yeniden seçmek zorundayız"
Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz
"Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz"
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Montajlı kumpasın altından CHP’liler çıktı!
Montajlı kumpasın altından CHP’liler çıktı!
Daha Fazla Video Göster