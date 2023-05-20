20 Mayıs 2023, Cumartesi
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Montajlı kumpasın altından CHP’liler çıktı! Kumpasta dikkat çeken isimler
7'li koalisyonun oyunu bölecek korkusuyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan 'montaj kaset' ve 'sahte dekont' kumpasının altından CHP'li isimler çıktı. Tutuklanan 3 kişiden Ozan Özgür Doğru'nun eski Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı Görevlisi olduğu belirlenirken, Mehmet Galoğlu'nun ise İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu belirlendi.