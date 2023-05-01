MMU, ANKA-3, Hürjet, Atak-2! Türkiye için ne ifade ediyor?

Türkiye'nin milli savunma projeleri bugün hangardan çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Muharip Uçak ve ANKA-3'ün isimlerini açıklayacak. Peki bu projeler Türkiye için ne ifade ediyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

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