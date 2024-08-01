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MİT'ten tarihi dev operasyon! Gözler Ankara'da: 7 ülke, 26 kişi...

MİT'ten tarihi dev operasyon! Gözler Ankara'da: 7 ülke, 26 kişi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 17:27
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, MİT koordinesinde Rusya ile ABD arasında mahkum takası gerçekleştirildi. Takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da var. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi. Açıklamada takas ile ilgili detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
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