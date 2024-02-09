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MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı! EYP ile eylem hazırlığı yapıyordu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 08:57
Güncelleme:09.02.2024 08:58
MİT’in istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı askeri polis tarafından gözaltına alınan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer'in ikametinde suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.
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