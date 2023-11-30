30 Kasım 2023, Perşembe
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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın "tünelcisi" Mehmet Akin öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK'nın tünel yapım çalışmalarında yer alan "Harun Egid" kod adlı Mehmet Akin’i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir çok terör saldırında parmağı olan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu ifade edildi.