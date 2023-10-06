06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT'ten Kuzey Irak operasyonu! PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu İlyas Biro Eli öldürüldü

MİT'ten Kuzey Irak operasyonu! PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu İlyas Biro Eli öldürüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 14:20
Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten Kuzey Irak operasyonu
MİT'ten Kuzey Irak operasyonu
Ağrı’da 2 PKK’lı öldürüldü!
Ağrı'da 2 PKK'lı öldürüldü!
Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı
Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı
Terörü besleyen enerji kaynakları nereler?
Terörü besleyen enerji kaynakları nereler?
İznik’in gözdesi Ayasofya Camii!
İznik’in gözdesi Ayasofya Camii!
İstanbul’da Malatya günleri festivali!
İstanbul’da Malatya günleri festivali!
Kentsel dönüşüm nasıl hızlanacak?
Kentsel dönüşüm nasıl hızlanacak?
Bakan Kacır’dan önemli açıklamalar
Bakan Kacır'dan önemli açıklamalar
Aradan 9 yıl geçti! Yüreklere kazınan acı
Aradan 9 yıl geçti! Yüreklere kazınan acı
AK Parti’de kongre heyecanı! Hangi hazırlıklar yapıldı?
AK Parti'de kongre heyecanı! Hangi hazırlıklar yapıldı?
PKK/KCK’ya şok operasyon!
PKK/KCK'ya şok operasyon!
Bakan Tunç’tan önemli açıklamalar!
Bakan Tunç’tan önemli açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster