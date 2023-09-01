01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT'ten Irak'ta PKK'ya nokta atışı! Sabotajcı terörist Rezan Güngen öldürüldü

MİT'ten Irak'ta PKK'ya nokta atışı! Sabotajcı terörist Rezan Güngen öldürüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2023 09:57
Son dakika haberine göre MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bugün resmen başladı! Artık zorunlu...
Bugün resmen başladı! Artık zorunlu...
Okul hazırlıkları başladı!
Okul hazırlıkları başladı!
Rozetsiz ürkeklik! Adaylık mesajı ne için?
Rozetsiz ürkeklik! Adaylık mesajı ne için?
Tezgahlarda fiyatlar nasıl?
Tezgahlarda fiyatlar nasıl?
Gökyüzünün yeni yıldızı Kızılelma
Gökyüzünün yeni yıldızı Kızılelma
Muratn Ongun’ın zulmü! İşten attırdı
Muratn Ongun'ın zulmü! İşten attırdı
MİT’ten Irak’ta PKK’ya nokta atışı!
MİT'ten Irak'ta PKK'ya nokta atışı!
Hayalet mahalle! KİPTAŞ derdi ne?
Hayalet mahalle! KİPTAŞ derdi ne?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan adli yıl mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli yıl mesajı
İşte böyle yok edildiler
İşte böyle yok edildiler
Başkan Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
Başkan Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
En sevdiğim balık hamsi ve kalkan
"En sevdiğim balık hamsi ve kalkan"
Daha Fazla Video Göster