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MİT’ten bataklığa bir neşter! Duhok'ta yapılan sinsi plana kurguya en iyi cevap Ayn El Arab

A Haber
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Giriş: 24.07.2022 11:30
Milli İstihbarat Teşkilatı, önemli bir operasyona daha imza attı. PKK'nın sözde Ayn Al Arab sorumlusu Şahin Tekintanğaç öldürüldü. Terör örgütü adına Ağrı, Kars, Van, Bingöl, Bitlis'te faaliyetteydi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ operasyonun şifrelerini A Haber'de anlattı. Başbuğ,  "Irak Meclisi’nin aklıselim siyasilerinin de bu işi PKK yaptı gibi söylemleri zaten Türkiye’nin daha önce dikte ettiği söylemlerdi. Şimdi bu kurguya bir cevap verilmesi gerekiyordu. Çünkü o kurgunun amacı şuydu bir Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimiyle Türkiye’nin olumlu sürecini terse çevirmek yani ilişkileri bozmak ama aynı zamanda da Türkiye’nin yapacağı planlamış olduğu harekatı engellemek. Bizim irademizi kırmaya yönelik bu saldırılara en iyi cevap Ayn El Arab’tan geldi." dedi.
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