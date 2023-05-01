01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT'in Suriye'de nefes kesen operasyonu! A Haber DEAŞ lideri Kureyşi'nin öldürüldüğü evi görüntüledi

MİT'in Suriye'de nefes kesen operasyonu! A Haber DEAŞ lideri Kureyşi'nin öldürüldüğü evi görüntüledi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2023 17:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin süreceğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Gazete manşetlerini Başkan Erdoğan'ın sözleri süsledi... Öte yandan A Haber ekibi Kureyşi'nin öldürüldüğü o evi görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.
Milli Muharip Uçak: KAAN
Milli Muharip Uçak: KAAN
A Haber Kureyşi’nin öldürüldüğü o evde
A Haber Kureyşi'nin öldürüldüğü o evde
MİT’in Suriye’deki nefes kesen operasyonu!
MİT'in Suriye'deki nefes kesen operasyonu!
KAAN’ı imzalayıp kokpite bindi
KAAN’ı imzalayıp kokpite bindi
KAAN’ın isim babası Devlet Bahçeli
"KAAN'ın isim babası Devlet Bahçeli"
Türk Havacılığı için tarihi gün
Türk Havacılığı için tarihi gün
ATAK, Gökbey ve T70 aynı anda gökyüzünde…
ATAK, Gökbey ve T70 aynı anda gökyüzünde…
HDPKK ortağın mı düşmanın mı?
HDPKK ortağın mı düşmanın mı?
’’Projeler zihniyet devrimidir’’
''Projeler zihniyet devrimidir''
İşte ilk yerli savaş uçağının adı
İşte ilk yerli savaş uçağının adı
Temel Kotil’den önemli açıklamalar
Temel Kotil’den önemli açıklamalar
Platonik aşk cinayeti!
"Platonik aşk" cinayeti!
Daha Fazla Video Göster