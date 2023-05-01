MİT'in Suriye'de nefes kesen operasyonu! A Haber DEAŞ lideri Kureyşi'nin öldürüldüğü evi görüntüledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin süreceğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Gazete manşetlerini Başkan Erdoğan'ın sözleri süsledi... Öte yandan A Haber ekibi Kureyşi'nin öldürüldüğü o evi görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.