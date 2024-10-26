MİT TUSAŞ saldırısının intikamını burada üretilen ANKA SİHA ile aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yönelik terör operasyonlarına devam ediyor. Şehitlerin intikamı TUSAŞ’da üretilen ANKA SİHA ile alınıyor.

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