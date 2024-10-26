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MİT TUSAŞ saldırısının intikamını burada üretilen ANKA SİHA ile aldı

MİT TUSAŞ saldırısının intikamını burada üretilen ANKA SİHA ile aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 17:02
Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yönelik terör operasyonlarına devam ediyor. Şehitlerin intikamı TUSAŞ’da üretilen ANKA SİHA ile alınıyor.
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