18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT sözde sorumlu Fehmi Oral Meşe adlı teröristi yakaladı

MİT sözde sorumlu Fehmi Oral Meşe adlı teröristi yakaladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2024 09:35
Son dakika haberi... MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oded Yiyon planı! İşte hedefteki ülkeler
Oded Yiyon planı! İşte hedefteki ülkeler
MİT sözde sorumlu teröristi yakaladı
MİT sözde sorumlu teröristi yakaladı
İşte Ankara’nın gündemi
İşte Ankara'nın gündemi
İsrail tartışması! CHP’ye ağzının payını verdi
İsrail tartışması! CHP’ye ağzının payını verdi
41 ilde zehir tacirlerine operasyon!
41 ilde zehir tacirlerine operasyon!
İran sokaklarında A Haber canlı yayınında müdahale!
İran sokaklarında A Haber canlı yayınında müdahale!
Türkiye, İsrail’e jet yakıtı satmıyor
"Türkiye, İsrail'e jet yakıtı satmıyor"
TBMM’de yüksek tansiyon!
TBMM’de yüksek tansiyon!
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar!
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan teşkilatına sahip çıktı!
Başkan Erdoğan teşkilatına sahip çıktı!
Kapı üretim farikasında yangın!
Kapı üretim farikasında yangın!
Başkan Erdoğan’dan tarihi konuşma
Başkan Erdoğan'dan tarihi konuşma
Daha Fazla Video Göster