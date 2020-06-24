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MİT şehidinin kimliğini ifşa eden Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel için karar verildi

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Giriş: 24.06.2020 22:16
Son dakika haberine göre, Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında tahliye kararı verildi. 3 kişinin tutukluluğu sürecek.
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