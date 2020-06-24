- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel için karar verildi
Son dakika haberine göre, Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında tahliye kararı verildi. 3 kişinin tutukluluğu sürecek.