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MİT PKK-KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Sincar'da etkisiz hale getirdi

AA
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Giriş: 04.08.2023 10:00
MİT, terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi.
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