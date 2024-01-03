MİT, MOSSAD'I NASIL DURDURDU? İsrail’in sözde özel ekip nasıl deşifre oldu?

Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'deki İsrail dış istihbarat servisi adına 'casusluk' faaliyeti yapan 34 kişiyi yakaladı. O operasyonla ilgili yeni detaylar var. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ayrıntıları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN