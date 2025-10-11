11 Ekim 2025, Cumartesi

Mısır’da liderler zirvesi! İlk aşamanın ardından Gazze’yi ne bekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 11:22
Ateşkes sonrası güneye göç etmek zorunda kalan Gazzelilerin yıkılan evlerinin olduğu kuzeye yolculuğu sürüyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü önce İsrail'e ardından da Mısır'a gidecek. ABD basını, aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülkenin liderleriyle bir zirve planladığını duyurdu. Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Esra Akyürek ile Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
