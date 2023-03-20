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Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mısır ziyareti sonrası flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 13:12
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra dışişleri bakanları düzeyinde Mısır'a yapılan ziyaretle ve dış politikalarla ilgili gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Mısır'la karşılıklı büyükelçi atanması hakkında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Libya'da yaşanan son gelişmelerle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz. Ama bu bizim sadece meşru hükümeti tanıdığımız gerçeğini değiştirmez." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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