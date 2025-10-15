15 Ekim 2025, Çarşamba

Mısır zirvesine damga vuran anlar! Trump ile Macron'un selamlaşması dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 09:27
Güncelleme:15.10.2025 09:27
Mısır'da düzenlenen tarihi Gazze zirvesinde alınan kararlar kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri ve liderlerle olan diyaloğu da damgasını vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile tokalaşması Kanada Başbakanı Carney için "başkan" unvanı kullanması zirveden yansıyan anlar arasındaydı.
