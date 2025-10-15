15 Ekim 2025, Çarşamba
Mısır zirvesine damga vuran anlar! Trump ile Macron'un selamlaşması dikkat çekti
Mısır'da düzenlenen tarihi Gazze zirvesinde alınan kararlar kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri ve liderlerle olan diyaloğu da damgasını vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile tokalaşması Kanada Başbakanı Carney için "başkan" unvanı kullanması zirveden yansıyan anlar arasındaydı.