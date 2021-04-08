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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'den Başkan Erdoğan’a teşekkür

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Giriş: 08.04.2021 21:20
Güncelleme:08.04.2021 22:10
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim" dedi.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na katılan Başbakan Medbuli, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi temsilen bir konuşma yaptı.

Medbuli, ülkesinin ortak çıkar ve hedeflere ulaşmak için D-8 Teşkilatı arasındaki iş birliğini güçlendirmeye önem verdiğini belirtti.

Mısır Başbakanı Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim." dedi.

Mısır'ın, ortak çıkar alanlarındaki bağlantıları güçlendirmek ve mevcut istisnai koşullar altında artan zorluklarla mücadele için mevcuttaki ve gelecekteki iş birliğini güçlendirmek amacıyla örgütün faaliyetlerine katılmaya büyük önem verdiğini kaydeden Medbuli, "Bu büyük zorluklar, ekonomik, sosyal ve çevresel yönler de dahil olmak üzere kalkınma konularını öne çıkardı ve hızlı toparlanmayı sağlayabilecek ekonomik sektörlerin önemini pekiştirmenin yanı sıra beşeri sermayeye yatırım yapmanın önemini de gösterdi." şeklinde konuştu.

Bu iş birliğini arzu edilen ufuklara taşımak için her zamankinden daha fazla toplu çaba göstermenin gerekli olduğunu aktaran Medbuli, "Dünya ile toplam ticaretimizin sadece yüzde 7'sini oluşturan üye ülkeler arasındaki ticaretin teşvikine özel önem vermek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bangladeş'in ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla çevrim içi düzenlenen D-8 Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'nda "2020-2030 D-8 On Yıllık Yol Haritası" kabul edilmiş ve toplantıya ilişkin bildiri yayımlanmıştı.

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan D-8 ülkeleri, bugünkü zirvede kabul edilen D-8 On Yıllık Yol Haritası'yla teşkilatı daha güçlü ve gelişmiş hale getirmeyi hedefliyor.

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