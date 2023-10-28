28 Ekim 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milyonların yüreği Gazze için atıyor! Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi'nde önemli açıklamalar...
Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve insanlık suçlarına karşı duran Türkiye'de milyonların yüreği bugün Gazze için İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde attı. Başkan Erdoğan 1,5 milyon kişinin katılım sağladığı dev mitingte Gazze için kıyamda olduklarını söylerken dünyaya seslenirken "İsrail savaş suçu işliyor. Bunu dünyaya ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını verirken Türk milletinin yeni destan yazmaya hazır olduğunu vurguladı.