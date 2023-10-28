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Milyonların yüreği Gazze için atıyor! Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi'nde önemli açıklamalar...

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Giriş: 28.10.2023 17:30
Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve insanlık suçlarına karşı duran Türkiye'de milyonların yüreği bugün Gazze için İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde attı. Başkan Erdoğan 1,5 milyon kişinin katılım sağladığı dev mitingte Gazze için kıyamda olduklarını söylerken dünyaya seslenirken "İsrail savaş suçu işliyor. Bunu dünyaya ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını verirken Türk milletinin yeni destan yazmaya hazır olduğunu vurguladı.
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