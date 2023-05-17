17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Milyonların gözü yeni Meclis’te | Emekliye yüzde 40 zam yolda! Memur ve emekli maaşları ne olacak?
14 Mayıs seçimleri geride kaldı ve milyonlarca insan yeni Meclis’i bekliyor. Başkan Erdoğan’ın müjdelediği emekli maaşlarına seyyanen artışlar ve diğer çalışmalar hızla başlayacak. Milyonlarca emeklinin gözü, temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkartılmasının ardından, 7 bin 500 lira üzerinde alanlara herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. Ancak başkan erdoğan geçtiğimiz günlerde müjdeyi verdi. 7 bin 500 liranın üzerinde zam alanlara da kademeli olarak bir düzenleme yapılacak. Düzenlemeye enflasyon farkı ve yılın ikinci yarısındaki toplu sözleşme zamları da eklenince, emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 40'ları bulacak. Gelişmeleri A Haber ve ATV Haber’de uzman isimler değerlendirdi.