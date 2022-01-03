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Milyonların gözü Ankara'da! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 03.01.2022 08:27
Milyonların gözü bugün başkent Ankara'da. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. TÜİK Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.  Memur ve memur emeklilerinin gözü de Aralık ayı enflasyonunda. A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detaylar aktardı.
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