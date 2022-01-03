03 Ocak 2022, Pazartesi
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Milyonların gözü Ankara'da! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Milyonların gözü bugün başkent Ankara'da. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. TÜİK Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Memur ve memur emeklilerinin gözü de Aralık ayı enflasyonunda. A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detaylar aktardı.