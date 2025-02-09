Milyarlık villaya İBB’nin kasasından bahçe

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal beyanında gizlediği 1.7 milyar TL değerindeki 3 villasının çevre düzenlemelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden gerçekleştirdi. İmamoğlu villalarının özel yolundan peyzajına kadar tüm harcamalar belediye üzerinden yaptırdı. İstanbul’un kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda harcamaya devam eden İmamoğlu, son olarak villalarının manzarasını korumak amacıyla İBB kasasından 156 milyon TL'lik ödeme yaptı.

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