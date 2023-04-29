29 Nisan 2023, Cumartesi
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Eskişehir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de, 'Aziz Milletin Sıra Sende' mitinginde konuştu. Bahçeli, Kürt ve Türk'ün kardeş olduğunu vurguladı, "Bölücü ve şifreli mesajlar ile ayırmak isteyenler kalleştir. Kardeşliğimiz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz." dedi. Bahçeli, mezhepsel ve etnik siyasetin tehlikeli olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.