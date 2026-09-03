Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri görevlerini kararlılıkla sürdürecek"

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele ve savunma gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB, 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyururken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Suriye'deki çalışmalar, NATO konferansı, Eurofighter tedarik süreci ve savunma sanayiindeki gelişmeler de gündemdeydi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Ege Vural aktardı.