23 Nisan 2023, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından TCG Anadolu Gemisinin Sarayburnu'ndan hareket ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, "Saat 12.00'de Dolmabahçe önlerinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ve halkımızı selamlayacak olan TCG Anadolu için tüm vatandaşlarımızı Asya ve Avrupa sahillerine bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.