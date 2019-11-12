BİZE ULAŞIN
12.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi. Bakanlık ayrıca bombalı düzeneğe ilişkin videoyu da paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.