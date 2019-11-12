Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi. Bakanlık ayrıca bombalı düzeneğe ilişkin videoyu da paylaştı.