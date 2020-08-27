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Milli Savunma Bakanlığı: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü

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Giriş: 27.08.2020 19:46
Güncelleme:27.08.2020 19:56
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Twitter'dan paylaşılan kritik mesajda; "Son son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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