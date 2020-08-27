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Milli Savunma Bakanlığı: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Twitter'dan paylaşılan kritik mesajda; "Son son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri yer aldı.