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11.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile dördüncü ortak devriye tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
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