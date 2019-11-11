11 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.11.2019

Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile dördüncü ortak devriye tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MSB: Rusya ile dördüncü ortak devriye tamamlandı
MSB: Rusya ile dördüncü ortak devriye tamamlandı
İngiliz ajan İstanbul’da ölü bulundu
İngiliz ajan İstanbul’da ölü bulundu
Son dakika: Nafakada üç formül!
Son dakika: Nafakada üç formül!
YPG'den harekat bölgesine taciz atışı
YPG'den harekat bölgesine taciz atışı
Hep birlikte şarkı söylediler
Hep birlikte şarkı söylediler
Başkan Erdoğan, İmamoğlu'na çok sert tepki!
Başkan Erdoğan, İmamoğlu'na çok sert tepki!
Başkan Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
Başkan Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
Geleceğe Nefes kampanyasında dikkat çeken anlar!
"Geleceğe Nefes" kampanyasında dikkat çeken anlar!
Başkan Erdoğan, “Geleceğe Nefes” kampanyasını başlattı
Başkan Erdoğan, “Geleceğe Nefes” kampanyasını başlattı
Diyarbakır'da yükselen feryat yürekleri yaktı!
Diyarbakır'da yükselen feryat yürekleri yaktı!
İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntü..
İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntü..
Siyanür nedir? Siyanür nasıl temin ediliyor?
Siyanür nedir? Siyanür nasıl temin ediliyor?
Daha Fazla Video Göster