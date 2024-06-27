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Milli Savunma Bakanlığı o anları paylaştı: Gardaş Azerybacan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 01:38
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımının Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri paylaştı. İşte o anlar...
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