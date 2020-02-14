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14.02.2020
Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.
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