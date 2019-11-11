Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. MSB: Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" ifadelerine yer verdi.