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11.11.2019

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. MSB: Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

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