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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı |Video
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir." denildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.
"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Görev başarıyla tamamlanmıştır." notu düşülen açıklamada, hava operasyonuna ait görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.