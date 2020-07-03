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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı |Video

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Giriş: 03.07.2020 21:48
Güncelleme:03.07.2020 21:48
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir." denildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.

"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Görev başarıyla tamamlanmıştır." notu düşülen açıklamada, hava operasyonuna ait görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.

F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı
F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı
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