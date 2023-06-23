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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya şehit oldu

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Giriş: 23.06.2023 12:04
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın şehit olduğunu açıkladı.
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