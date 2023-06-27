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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesinden Mehmetçik’e bayram ziyareti!

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Giriş: 27.06.2023 22:31
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK komuta kademesi ile hava ve deniz birliklerine bayram ziyaretinde bulundu. Buradaki ziyaretini gerçekleştirdikten sonra kara unsurlarıyla beraber bayram üzere sıfır noktasına gitti. Bakan Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile geceyi burada Mehmetçikle geçireceği öğrenildi.
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