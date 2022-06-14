14 Haziran 2022, Salı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunan milletvekiline sert tepki: Yunanistan’a karşılığını verdik
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert tepki gösterdi. Detayları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında anlattı.