Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Wallace'nin resmi davetlisi olarak gittiği İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçti.

WALLACE'DAN KARŞILAMA

İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.

Daha sonra Akar ve Wallace, Bakanlık binasına geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.