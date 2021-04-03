Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sincar'a operasyon sinyali! A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı

Milli Savunma Bakanı Akar, teröristlerin büyük korku içinde olduğunu, bunun istihbarat raporlarına yansıdığını, "korkunun dağları sardığını" belirtti. A Haber muhabiri Ahmet Çelik son dakika gelişmesinin ayrıntılarını canlı yayında aktardı. Çelik, Savunma Bakanı Akar'ın mesajında 'Teröristlerin arasındaki korkunun büyüdüğünü, aynı yerde üst üste iki geceyi geçiremediklerini, bölgedeki operasyonların artan bir şiddetle devam edecek' ifadelerine dikkat çekti.