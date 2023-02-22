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Milli Savunma Bakanı Akar'dan depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı'na ziyaret

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Giriş: 22.02.2023 17:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.
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