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Milli Görüş'ün önemli isimleri kararını açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2023 09:42
Milli görüşün önemli isimleri 14 Mayıs seçimleri için İstanbul’da toplandı. Geçmişte Bakanlık, Belediye Başkanlığı yapmış olan çok sayıda eski siyasetçi Başkan Erdoğan'a desteklerini açıkladı.
Milli Görüş’ün önemli isimleri kararını açıkladı
Milli Görüş'ün önemli isimleri kararını açıkladı
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