09 Nisan 2023, Pazar
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Milli Görüş'ün önemli isimleri kararını açıkladı
Milli görüşün önemli isimleri 14 Mayıs seçimleri için İstanbul’da toplandı. Geçmişte Bakanlık, Belediye Başkanlığı yapmış olan çok sayıda eski siyasetçi Başkan Erdoğan'a desteklerini açıkladı.