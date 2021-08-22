Milli Görüş medyasında ‘lider’ çıkışı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısı yapmasının ardından Milli Görüş cephesinde sular durulmak bilmiyor. Şimdi de partinin yayın organı Milli Gazete'de yer alan bir haber tartışmalara kapı aralayacak gibi görünüyor. Öyle ki haberde Asiltürk için Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı yerine ''Milli Görüşün Lideri'' sıfatı kullanıldı ve ismine Temel Karamollaoğlu'ndan önce yer verildi.

Milli görüşün yayın organı, Oğuzhan Asiltürk'ü hareketin lideri ilan etti.

Saadet Partisi'nde tartışmalara neden olacak habere imza attı.

Partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısı yapmasının ardından Milli Görüş cephesinde sular bir turlu durulmuyor.

Oğuzhan Asiltürk, 19 Ağustos'ta Afganistan'la ilgili yazılı açıklama yapmış o açıklamanın altına "Milli Görüş Hareketi Lideri' diye imza atmıştı.

Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'de yer alan ''Genç Saadet Kampa Girdi'' haberinde de Asiltürk için ''Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı" yerine ''lider'' sıfatı kullanılması ve ismine Temel Karamollaoğlu'ndan önce yer verilmesi dikkat çekti.

Tüm bu gelişmeler üzerine Ankara kulislerinde ''Milli Görüş medyası da Oğuzhan Asiltürk'ün arkasında'' yorumları yapılmaya başlandı.

Asiltürk'ün partideki etkisi bir kez daha gözler önüne serildi.