Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğrenciler isterse uzaktan eğitim görebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yıl içerisinde yüz yüze sınav yapmakla ilgili bir takım çalışmaları olduğunu belirterek, "Şu anda net değil. Nasıl, ne şekilde yapılacağına ilişkin birkaç alternatifimiz var. Ama şundan emin olabilirler, televizyondaki derslerden de okuldaki derslerden de sorumlular. Bunun ölçme ve değerlendirmesi yapılacak ve notlandırma da bu şekilde hayata geçecek. Bunun ayrıntılarını da önümüzdeki haftadan itibaren netleştiririz." dedi.