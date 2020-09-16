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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: İndirim yapmayan özel okullara ceza

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Giriş: 16.09.2020 23:11
Güncelleme:16.09.2020 23:22
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de eğitimin geleceğini ve alınan tedbirleri değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında indirim yapmayan özel okullara idari para cezasının uygulanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de Memleket Meselesi programına özel röportaj verdi. Yeni eğitim yılını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okul sorusuna yanıt verdi.

Özel okulların indirim yapacağını belirten Bakan Selçuk, "KDV ile ilgili bir çalışma yapıldı. Özel okulların düzenlenmesi içeren bir kanunumuz var. Eğer bu indirimler yapılmazsa, bir idari para cezası uygulanıyor. Tüm okullara yazdık. Hangi okul, ne kadar indirim yapıyor cevabını istiyoruz. Hangi okul indirim yapmıyorsa, idari para cezası uygulanacak. Okul okul takibini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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