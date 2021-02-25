Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğretmenlerin aşılama takvimi nasıl olacak? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?' sorularını ve daha fazlasını A Haber'de yanıtladı. Bakan Selçuk, sınavların ertelenmesi konusunda, "Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz yer 1 Kasım'a kadar olan süre. Zaten az konu var. Biz eğer hiç sınav yapmazsak sürekli olarak bir birikim olacak." ifadelerini kullandı. 20 bin öğretmen ataması hakkında da açıklama yapan Bakan Selçuk, "2 taslak var, takvimi önümüzdeki aylarda açıklayacağız" dedi.

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