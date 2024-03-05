Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni müfredat açıklaması: Kademeli olarak uygulanacak

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen yeni müfredata ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını ifade ederken kademeli bir geçişin olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıca yeni müfredatın ilk olarak hangi sınıflarda uygulanacağını da duyurdu.

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