Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den müfredat değişikliği açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği ile ilgili açıklamada bulundu. "Değerlerimizle oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık; yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadesini kullandı.

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